Четыре российских бизнесмена попросили политического убежища в Украине

Российские предприниматели, которые были задержаны в начале июля в Крыму, просят предоставить им политическое убежище в Украине. С такой просьбой их адвокаты обратились в отдел миграционной службы Крыма. Об этом сообщает Обком со ссылкой на Ленту.ру

Четверо бизнесменов в прошлом руководили машиностроительными предприятиями, входившими в промышленную группу «Уралинвестэнерго».

Впоследствии российские правоохранительные органы обвинили их в целом ряде преступлений: в частности, в мошенничестве и легализации преступных доходов. Ущерб от их действий оценивается в 800 миллионов рублей.

Предпринимателей, находившихся в международном розыске, сотрудники украинского спецназа задержали в элитном пансионе под Евпаторией. Ходатайство об убежище они подали после того, как городской суд Евпатории разрешил экстрадировать их в Россию.

Адвокаты задержанных намерены доказать, что дело в отношении их клиентов носит заказной характер и возвращение в РФ «может оказаться для них губительным». Если крымский отдел миграционной службы откажет бизнесменам, то они смогут обжаловать это решение в других инстанциях - вплоть до Верховного суда Украины.