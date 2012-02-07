Тимошенко хочет поделить политическое поле "на Украину и ее оккупантов"

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая находится в Качановской исправительной колонии в Харькове, требует от руководства фракции "БЮТ-Батькивщина" обеспечить объединение оппозиции на выборах в Верховную Раду в октябре 2012 года.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер партии написала в своем письме, адресованном фракции "БЮТ-Батькивщина".

"Всеми вашими силами и возможностями, на всех уровнях переговорного процесса в центре и регионах, вы должны обеспечить полное, настоящее, искреннее объединение оппозиционных сил в единый непреодолимый монолит для участия в парламентских выборах 2012 года. Это нужно сделать независимо от того, каким будет проходной барьер в Верховную Раду", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" подчеркнула, что единственным ключом к устранению действующей власти является единство оппозиции, "вплоть до единого партийного списка, в четком разделении политического поля на черное и белое, на добро и зло, на Украину и ее оккупантов". "Только такая организация борьбы на выборах позволит мобилизовать всю нацию на победу. Сегодня вопрос стоит не о том, какая партия победит на парламентских выборах, а сможем ли мы сохранить независимую Украину для потомков! Мелочное гетманство оппозиционеров лишит Украину даже шанса! Объединения только на мажоритарных округах – недостаточно! Вы обязаны не декларировать, а реально защитить Украину от деградации!", - требует Ю.ТИМОШЕНКО.