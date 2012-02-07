Карпачева объяснила, что волноваться начнет завтра в 17.15

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА пока не проводила никаких консультаций по поводу своего возможного переизбрания на эту должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЁВА заявила сегодня на брифинге.

«Никаких переговоров официальных ни с кем из политиков, депутатов или председателем Верховной Рады по поводу моего переизбрания или непереизбрания у меня не было», - сказала она.

Н.КАРПАЧЁВА объяснила это тем, что срок ее полномочий истекает только завтра в 17.15.

В то же время Н.КАРПАЧЁВА уверена, что сегодня пользуется поддержкой значительного количества депутатов в сессионном зале.

«Но решение я еще не принимала. Когда наступит этот час, я думаю, что 9 числа (февраля) я смогу дать вам точный ответ», - сказала она.