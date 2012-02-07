Литвин думает, что сегодняшнее «хулиганство» в ВР оппозиции аукнется

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что препятствование оппозиционных депутатов выступлению Президента Виктора ЯНУКОВИЧА сегодня в парламенте усложнит решение судьбы лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение спикер высказал сегодня в интервью журналистам.

«То, что произошло в Верховной Раде, сугубо из узких соображений и из политических подходов отодвинуло перспективу решения этого вопроса в политически-правовой плоскости», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, завтра, когда оппозиционеры будут требовать рассмотрения законопроектов о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно статей 364 и 365, представители большинства могут сказать, что оппозиция сама должна принимать соответствующие решения ввиду ее поведение во время открытия сессии.

«Потому я воспринимаю все произошедшее с сожалением, хотя опять же говорю, что ничего особого не случилось», - заметил В.ЛИТВИН.

Спикер также добавил, что «подобные выходки» в парламенте уже были, когда Президенту Леониду КУЧМЕ преподносили лапти, а Президента Виктора ЮЩЕНКО не допускали к трибуне.

«То, что произошло сегодня, было демонстрацией хулиганства», - считает В.ЛИТВИН.

В то же время, по его словам, если говорить о решении судьбы Ю.ТИМОШЕНКО, то по таким соображениям оппозиция не должна была препятствовать выступлению Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, состоялось открытие десятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

В начале открытия во время выступления с парламентской трибуны Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" скандировали: «Юле – свободу!». Сначала В.ЯНУКОВИЧ стоял за трибуной и из-за скандирования оппозиционеров не мог начать выступление, но затем все-таки начал говорить под эти возгласы.