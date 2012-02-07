Во время обысков у Авакова следователи изъяли $8 тысяч

Во время проведенных 31 января обысков в квартирах экс-губернатора Харьковской области Арсена АВАКОВА следователи изъяли около 8 тыс. долларов наличностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник управления прокуратуры Харьковской области Александр БАБИКОВ.

«На момент проведения обыска АВАКОВ имел статус обвиняемого по уголовному делу с нанесением материального ущерба. При таких обстоятельствах орган досудебного следствия должен принять меры для обеспечения возмещения нанесенного ущерба. Именно с этой целью были изъяты деньги, найденные во время обыска. Там около 8 тысяч долларов», - сказал А.БАБИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила в отношении А.АВАКОВА уголовное дело по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января милиция провела обыск в двух квартирах, которые принадлежат А.АВАКОВУ. После проведенных следственных действий адвокат экс-губернатора заявил о том, что следователи незаконно изъяли материальные средства, которые принадлежат его подзащитному.