Наливайченко говорит, что на место Карпачевой навязывают «липу»

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призвал народных депутатов от оппозиционных фракций совместно выдвинуть кандидатом на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека известного правозащитника, председателя правления Украинского Хельсинского Союза по правам человека и сопредседателя Харьковской Правозащитной группы Евгения ЗАХАРОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Новым уполномоченным по правам человека должен стать авторитетный специалист, который не является выдвиженцем власти. Это – аксиома для любой цивилизованной власти. Нам опять навязывают «липу». После «липовой» Конституционной ассамблеи теперь идет речь о «липовых» защитниках прав человека от власти, которые больше напоминают инквизиторов. Оппозиция должна добиться избрания на должность омбудсмена Евгения ЗАХАРОВА, чей профессиональный и человеческий авторитет – неоспоримый. Хорошо зная ЗАХАРОВА, понимаю, что именно он способен противостоять репрессиям власти и защищать права людей – реально, а не для прессы», - заявил политик.

По его словам, избрание Е.ЗАХАРОВА на должность омбудсмена позволит значительно усилить парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина.

В первую очередь, речь идет о правах, которые систематически нарушаются властью, в частности права на социальную защиту, законные социальные выплаты и пенсионное обеспечение, права на справедливый суд и гуманное поведение с осужденными, права на мирные собрания и свободу политической деятельности.

Как сообщал УНИАН, 28 января Украинский Хельсинский Союз по правам человека (УХСПЧ) обратился к депутатам Верховной Рады с предложением выдвинуть на должность Уполномоченного по правам человека Евгения ЗАХАРОВА, председателя Правления УХСПЧ.