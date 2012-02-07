Литвин считает, что ПАСЕ подыграла антиевропейским силам в Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы своей последней резолюцией относительно Украины поневоле подыграла антиевропейским силам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал в своем выступлении на открытии десятой сессии.

«Не ставя под сомнение объективность оценок, вместе с тем считаю необходимым отметить, что последним решениям ПАСЕ поневоле подыграла антиевропейским силам в Украине и не только в Украине. И это также реальность, да и мы продемонстрировали, что не слишком верим в собственные силы и не слишком верим в Украину. Все еще живем синдромом государственной неполноценности и путаем государство с властью», - подчеркнул он.

При этом В.ЛИТВИН добавил, что «можно не любить власть, но нужно уважать Украину и прекратить относиться к государству как к личной собственности, потому что у нас выходит, что не политик – то владелец, а народ – материал для экспериментов».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что политики «не должны допустить загона Украины в изоляцию, как бы этого кому-то ни хотелось, не должны допустить сведения ее суверенитета к такой себе формальности, которая зачастую зависит от внешних обстоятельств».

«Для начала нужно отказаться от нашего внутреннего злорадства, довольного потирания ладоней, мол, как мы их. Не их - а страну. Равно как и от самоуспокоения, опять же, мол, рекомендации – они и есть рекомендации, а нам свое делать», - сказал В.ЛИТВИН.

Он считает, что власти должны решиться «на сложные решения, показать реальное движение и реальны временные рамки в решении каждой проблемы».

Председатель ВР подчеркнул, что необходимо наладить новый диалог с Европой. «Украина должна говорить одним голосом – голосом страны, по крайней мере на внешней политической арене», - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

Ассамблея, в частности, призвала Украину немедленно провести конституционную реформу с учетом заключений Венецианской комиссии, а также выразила обеспокоенность несовершенством нового закона о выборах в Украине.

Кроме того, в документе ПАСЕ выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных бывших высоких правительственных чиновников Украины: экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Также ПАСЕ выступила за отмену обвинений членам бывшего правительства Украины.

ПАСЕ не исключила применения санкций против Украины за невыполнение ее требований.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сформировал рабочую группу, которая должна работать над воплощением рекомендаций, изложенных в резолюции.