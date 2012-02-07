Фонд Кличко привез немецких врачей для детей с недостатками слуха и зрения

С 6 по 10 февраля в детском лагере «Лидер» в Пуще-Водице ведущие немецкие врачи будут обследовать детей с недостатками зрения и слуха.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде братьев Кличко.

23 специалиста – педиатры, окулисты, специалисты по изготовлению слуховых аппаратов – помогут лучше слышать и видеть детям из Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Ривненской и Хмельницкой областей. За эти дни немецкие врачи подберут слуховые аппараты для более чем 500 детей и очки для 400 детей с недостатками зрения.

По информации Фонда Кличко, первый этап акции начался еще весной 2011 году в Одесской и Кировоградской областях. Специалисты индивидуально подобрали очки и слуховые аппараты для 1200 украинских детей.

В целом сумма оказанной помощи составляет 30 миллионов гривен.

Участниками совместного проекта Фонда братьев Кличко и БО «Круглый стол Германия» стали дети из малообеспеченных семей. Каждый из маленьких пациентов прошел индивидуальный осмотр, каждому были подобраны очки или слуховые аппараты. Чтобы эффект от обследования и слухопротезирования был максимальным, специалисты Фонда братьев Кличко предварительно направили в Германию информацию о состоянии здоровья каждого ребенка.

Благодаря волонтерам, которые сопровождают врачей и помогают в переводе с немецкого, работа с детьми проходит в комфортной атмосфере. Особенно трогательны для всех моменты, когда по завершении процедуры ребенок в конечном итоге слышит голос мамы. В знак благодарности за заботу маленькие пациенты подарили врачам бумажные сердечки.

«По украинскому законодательству, государство помогает ребенку, который плохо слышит, лишь раз в жизни – слуховым аппаратом на одно ухо. Сегодня каждый такой ребенок бесплатно получит два сверхсовременных аппарата на оба уха - стоимость каждого такого комплекта составляет 30 тыс. грн. Мы рады, что совместно с немецкими коллегами поможем таким особенным детям не просто слышать, говорить, читать, но и чувствовать себя полноценными людьми», – отметила исполнительный директор Фонда братьев Кличко Анна СТАРОСТЕНКО.

Напомним, Благотворительная организация «Фонд братьев Кличко» и БО «Круглый стол Германия» («Round Table Deutschland») обеспечивают более чем 2000 украинских детей с недостатками зрения и слуха очками и слуховыми аппаратами. Для реализации совместного проекта с 5 по 10 февраля 2012 года в Украине находится делегация немецких специалистов – педиатров, окулистов и специалисты по изготовлению слуховых аппаратов. 5 февраля в Одессе врачи осмотрели детей из Херсонской и Николаевской областей.