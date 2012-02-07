Открылась десятая сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия сессии принимают участие члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, представители судебной ветви власти, в частности, Конституционного Суда, Высшего хозяйственного суда, Высшего совета юстиции и других, Уполномоченный ВР по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ, представители дипломатического корпуса.

Перед началом торжественной церемонии открытия сессии представители фракции "БЮТ-Батькивщина" на своих местах развернули плакат с изображением лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

После начала пленарного заседания председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил депутатам, что в ВР прибыл Президент. Фракции большинства встретили это сообщение аплодисментами, а депутаты от оппозиции кричали «Ганьба!»

Сессия началась с исполнения Государственного гимна Украины Национальным академическим народным хором имени Г.Веревки.

После исполнения гимна депутаты от оппозиции начали размахивать плакатом с изображением Ю.ТИМОШЕНКО и скандировать «Юлі – волю!».