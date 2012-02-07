В Берлине прошла акция в защиту политзаключенных в Украине

6 февраля в Берлине (ФРГ) под Посольством Украины в Германии представители молодежной организации партии ХДС-ХСС "Junge union" (Союз молодежи) провели акцию протеста, требуя освобождения политзаключенных в Украине.

«Мы, как демократическая организация молодежи, не можем примириться с тем, что некоторые наши соседи пренебрегают правами человека. После того, как демократическая Помаранчевая революция потерпела поражение в Украине, в Европе, кроме Беларуси, появился еще один режим, который использует в качестве политического инструмента репрессии», - сказал председатель регионального подразделения Союза молодежи в Бранденбурге Ханс-Вильхельм ДЮНН.

Представитель молодежной организации ХДС-ХСС отметил, что "Ю.ТИМОШЕНКО, которая олицетворяла надежды граждан Украины на демократизацию государства, была осуждена в результате показательного процесса, противоречащего принципам правового государства. С того времени она находится за решеткой в нечеловеческих условиях».

*** Союз молодежи – организация двух ведущих политических партий Германии: Христианско-демократического союза, который возглавляет канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, и Христианско-социального союза. В свое время в ряды Союза молодежи входили бывший федеральный канцлер ФРГ Гельмут КОЛЬ, еврокомисар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР и другие.