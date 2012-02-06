Томенко говорит, что властям рано списывать Тимошенко
"Остается ключевым игроком"
Оппозиция будет настаивать на выполнении властью резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно Украины.
Об этом заявил сегодня во время брифинга заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.
Как подчеркнул Н.ТОМЕНКО, для оппозиции важно выполнение принципиального документа – резолюции ПАСЕ относительно Украины. «Для нас чрезвычайно важно, чтобы парламент реагировал на такие документы», - сказал политик. Он напомнил, что резолюция ПАСЕ из 18 пунктов содержит три пункта, которые прямо касаются экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, и пять пунктов, которые прямо касаются преследований политической оппозиции в Украине. «То есть из 18 статей – 8 касаются политических преследований и незаконных действий власти относительно Ю.ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, Валерия ИВАЩЕНКО и других», - подчеркнул он.
«Убежден, что власти рано списывать Ю.ТИМОШЕНКО из числа влиятельных политических игроков», - отметил Н.ТОМЕНКО. Он добавил, что так же и некоторым бывшим оппозиционерам, которые решили выйти из БЮТ и создать свои партии, стоит напомнить, что «Ю.ТИМОШЕНКО среди политических игроков сегодня является самой влиятельной в Украине, поскольку с точки зрения внешней политики именно по оценке власти к ней определяют отношение к Украине».
«Поэтому, несмотря на то, что Ю.ТИМОШЕНКО посадили в тюрьму, она остается ключевым политическим игроком в отличие от тех, кого посадили в правительство и Администрацию Президента», - подчеркнул он.
Заместитель председателя парламента сообщил, что Комитет иностранным делам рассмотрит этот вопрос, а оппозиция будет требовать, чтоб план действий Верховной Рады относительно выполнения резолюции ПАСЕ был проголосован и выполнялся. Вице-спикер напомнил, что 18 пункт резолюции четко говорит, что в случае, если Украина не выполнит резолюцию, то «это вызовет серьезные вопросы относительно преданности власти принципам демократии и верховенства права, что должно повлечь за собой надлежащую реакцию со стороны Ассамблеи. Поэтому Ассамблея призывает Мониторинговый комитет внимательно следить за ситуацией и предложить какие-нибудь следующие действия со стороны Ассамблеи в соответствии с ситуацией, включая рассмотрение возможности применения санкций, если требование Ассамблеи не будет выполнено».
«Мы не хотим, чтоб в отношении Украины применялись санкции, и хотим, чтобы документы ПАСЕ выполнялись и парламентом, и Президентом», - подытожил Н.ТОМЕНКО.