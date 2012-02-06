У Кожемякина - претензии к Литвину

Предложения фракции «БЮТ-Батьківщина» не включены в повестку дня новой сессии Верховной Рады.

Об этом заявил лидер фракции Андрей КОЖЕМЯКИН сегодня во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и комитетов ВР, сообщили УНИАН в пресс-службе «БЮТ-Батьківщина».

"Мы удивлены ситуацией, сложившейся с теми предложениями нашей фракции. Несмотря на то, что соответствующее письмо я лично подписал 1 февраля до 14.00, ни одного законопроекта или предложения, которые мы направили от фракции на Ваше имя, мы не увидели. Кроме тех законопроектов, которые уже давно зарегистрированы и переходят из одной повестки дня в другую", - заявил А.КОЖЕМЯКИН, обращаясь к спикеру парламента Владимиру ЛИТВИНУ.

Он сообщил, что в письме от фракции на имя руководителя Секретариата были внесены десять предложений, не учитывая дополнительных, поступивших от депутатов в межсессионный период.

А.КОЖЕМЯКИН призвал руководство парламента включить в повестку дня законопроекты, которые вносят представители оппозиции.