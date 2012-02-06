Оппозиция вызывает на ковер Лавриновича

Фракция «БЮТ-Батьківщина» предлагает в пятницу, 10 февраля, во время Часа вопросов к правительству заслушать в Верховной Раде информацию министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА относительно выполнения ряда пунктов резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сообщил председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Для того, чтобы услышать информацию и задать вопросы, касающися имплементации национального законодательства Украины в отдельных положениях резолюции ПАСЕ, мы бы предлагали заслушать министра юстиции господина ЛАВРИНОВИЧА», - сказал он.

Соответствующее предложение было поддержано и фракцией НУ-НС, о чем заявил ее председатель Николай МАРТЫНЕНКО.