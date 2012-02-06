Либеральная партия выдвинет кандидатов на 81 округе

Либеральная партия Украины планирует выдвинуть 81 кандидата в народные депутаты в одномандатных округах на выборах в Верховную Раду Украины, которые должны состояться 28 октября 2012 года.

Как сообщили в пресс-службе партии, такое решение было принято 4 февраля на открытом заседании Политсовета Либеральной партии Украины.

«Партия рассматривает выборы 2012 года как начало новой эры для либералов и видит перспективу будущих президентских и местных выборов 2015–2017 годов», – подчеркнул председатель Либеральной партии Украины Пётр ЦЫГАНКО.

«Неудачи вчерашних и сегодняшних «реформаторов» от власти являются следствием пренебрежения интересами людей. Вместо свободы предпринимательства – взятки и откаты для чиновников. Выход на пенсию люди ждут как приговор о нищенском выживании. Граждане устали выбирать из старой колоды, мы видим растущий интерес к нашей политсиле. Мы – за честную власть, действующую на принципах социального либерализма», – подчеркнул политик.

Как сообщили в пресс-службе, на заседании Политсовета были утверждены концепция избирательной программы ЛПУ, охватывающая базовые социальные направления, за которые будут отвечать кандидаты в депутаты, включённые в списки и выдвинутые по одномандатным округам.

Кроме того, решениями Политсовета ЛПУ был обновлён руководящий состав партии. Заместителем председателя ЛПУ был избран Владимир СИМОНЕНКО, руководителем Секретариата партии назначен Олег ГАЛЕНКО, Киевскую областную организацию возглавил депутат Згуровского районного совета Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Справка УНИАН. Либеральная партия Украины основана 12 сентября 1991 года. ЛПУ насчитывает 32 тыс. членов, работающих в 423 городских и районных ячейках во всех областях Украины, АР Крым, городах Киеве и Севастополе.