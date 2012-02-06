В центре Милана требовали освободить Тимошенко

В субботу, 4 февраля, в Милане прошел митинг в поддержку лидера украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

В частности, ассоциация "Радикали сенца фисса димора" (Radicali senza fissa dimora) выразила поддержку Ю.ТИМОШЕНКО и свой протест против свертывания демократии в Украине.

Как подчеркнул президент этой ассоциации Марко Ди САЛЬВО, делом Ю.ТИМОШЕНКО обязана заниматься каждая демократическая свободная европейская страна, в частности и Италия.

"Ни в одной стране, которую можно считать демократической, лидера оппозиции не имеют права осуждать таким несправедливым способом, как это сделано в Украине с Юлией ТИМОШЕНКО. Наказание на семь лет, удержание больной ТИМОШЕНКО в СИЗО и тайная перевозка ее в колонию в Харьков, запрещение принимать участие в политической жизни является доказательством того, что Украину ЯНУКОВИЧА надо считать режимом и диктатурой", – утверждает президент ассоциации.

М. Ди САЛЬВО выразил возмущение состоянием демократии и свобод человека в Украине. "Заключение лидера оппозиции является не только нарушением прав человека. Это дефицит демократии, который достиг опасного уровня в сегодняшней Украине, что негативно влияет на отношения между Европейским Содружеством и Украиной", – добавил М. Ди САЛЬВО.

Митинг состоялся на центральной площади Кордузио под украинским Государственным флагом. Митингующие держали лозунги: "Тимошенко – свободу, Украине – Демократию!".