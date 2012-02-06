Морские пехотинцы уходят с Окинавы

Япония и США договорились о выводе 4,7 тыс. американских морских пехотинцев с острова Окинава, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на японские СМИ. Новым местом их дислокации станет о.Гуам в Тихом океане.

Еще в 2006 году Япония и США договорились вывести из Японии 8 тыс. американских военных и перевести военную базу "Футенма" с о.Окинава на менее заселенный о.Хеноко. Однако японскому правительству не удалось добиться согласия местных жителей.

Теперь решено, что из 8 тысяч морпехов на Гуам уйдут, не дожидаясь решения по базе "Футенхма", 4700. Остальные будут размещены позже на Гавайях, Австралии и Филиппинах.

Из 47 тысяч американских военных в Японии половина размещены на Окинаве, и местные политики упорно отвергают попытки Токио держать здесь еще больше войск.