У Литвина есть рецепт против «дикарства» в сессионном зале

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не считает целесообразным прекращать трансляцию работы парламента во время избирательной кампании.

Об этом он заявил в радиоинтервью программе «Украинское измерение» (Первый канал Украинского радио), сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Я не пойду на то, чтобы инициировать прекращение трансляции работы Верховной Рады Украины, поскольку потом будут обвинения, что есть попытка придушить гласность», - сказал В.ЛИТВИН и отметил, что видит в проведении трансляций и позитив, потому что «люди разумны, они видят, где слова, где убеждения, где практические действия этого человека».

По мнению руководителя парламента, трансляция заседаний определенным образом будет дисциплинировать депутатов, «а Верховная Рада - это та площадка, где устами представителей народа должен говорить народ, а для этого нам нужна понятная избирательная система».

В.ЛИТВИН отметил, что он «является категорическим противником выборов по партийным спискам» и считает, что выборы «должны проходить по округам, а люди должны знать своего представителя». По мнению председателя ВР, «тогда не происходило бы то дикарство, которое мы наблюдаем иногда в сессионном зале, когда блокируют, ломают, применяют слезоточивый газ и т.п.».

Председатель парламента выразил надежду, что следующие выборы, которые состоятся по принципу 50 на 50, сделают Верховную Раду значительно более ответственной. Он также высказался за снижение проходного барьера для партий.