Решение о запрете советской символики признали незаконным

Волынский окружной административный суд признал решение Луцкого городского совета о запрещении советской символики незаконным и отменил его.

Как сообщил УНИАН один из лидеров облорганизации КПУ Александр КОНОНОВИЧ, такое решение суда было принято 31 января на основании иска прокуратуры Луцка.

Как считает А.КОНОНОВИЧ, своим решением суд «сделал подарок всем лучанам накануне отмечания 2 февраля 68-й годовщины освобождения Луцка от фашистских захватчиков и их приспешников из ОУН-УПА».

По его словам, он «получил чувство удовлетворения, что в нашей стране есть еще здравый смысл, поскольку красный флаг в целом в стране никого не раздражает. В Луцке же это первые нотки сепаратизма».

Как сообщал УНИАН, 20 апреля 2011 года на сессии горсовета Луцка было запрещено размещение советской символики. За такое решение проголосовало большинство депутатов. Проект решения был подготовлен фракцией ВО «Свобода».

В начале января этого года прокуратура Луцка опротестовала это решение.

10 января Луцкий городской совет отклонил протест прокуратуры.