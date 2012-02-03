Турчинов рассказал, как Тимошенко делает ему замечания

Первый заместитель председателя “Батькивщины” Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что лидер партии Юлия ТИМОШЕНКО руководит процессом формирования списка кандидатов в народные депутаты на парламентские выборы.

Об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил в интервью «Украинской правде».

На вопрос, кто будет формировать список "Батькивщины", он ответил, что соответствующее решение будет принимать съезд. “Но готовить эти решения будут президиум, политический совет партии и наш лидер – Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО”, – отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он добавил, что председатель партии не просто принимает участие в формировании списка, а “руководит этим процессом”.

В то же время А.ТУРЧИНОВ отметил, что в последнее время коммуникация между ним и Ю.ТИМОШЕНКО проходит очень сложно. “У нас есть только один механизм – это защитники Юлии Владимировны”, – сообщил первый заместитель председателя «Батькивщины».

А.ТУРЧИНОВ также признал, что Ю.ТИМОШЕНКО иногда делает ему замечание из-за того, что он «недорабатывает в вопросах единенья оппозиции». «Она это бы сделала лучше, безусловно, если бы была на свободе, это объективно», - считает он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, он осознает, что есть однопартийцы, которые не удовлетворены его деятельностью. «Это странно было бы, если бы все были довольны моей деятельностью. Если бы я ничего не делал, где-то тихо сидел в уголке, может, тогда были бы все довольны. Но, в первую очередь, нашей деятельностью, мягко говоря, не удовлетворены нынешние власть предержащие, которые и заказывают и создают подобный низкокачественный «компромат», – сказал он.

Он назвал спекуляциями власти информацию об сокрытии писем Ю.ТИМОШЕНКО из колонии, в котором она выражает неудовлетворенность деятельностью руководителей “Батькивщины”, в частности, самого А.ТУРЧИНОВА. “Поэтому спекуляции вокруг того, что какие-то письма показывают, какие-то прячут – это все дурня, поверьте мне. У нас есть возможность общаться. Кроме того, когда нужно, Юлия Владимировна имеет возможности обратиться в СМИ напрямую. Кроме ВЛАСЕНКО, она общается с Женей. Неужели дочь будет скрывать какую-то информацию от своей мамы? Не сделала бы ли она бы по просьбе мамы какое-то заявление, которое, возможно, нам бы не понравилась? Поэтому все эти слухи – это попытка реализовать мечты Администрации Президента, что есть какой-то раскол, есть какое-то недоверие, какие-то недоразумения. Эти надежды напрасны. "Батькивщина" и ТИМОШЕНКО - одна команда, один живой организм”, – отметил А.ТУРЧИНОВ.