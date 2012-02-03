Литвин поблагодарил хакеров за то, что не атаковали сайт ВР

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин поблагодарил украинских хакеров, за то, что в связи с закрытием файлообменника EX.ua сайт Верховной Рады не был выведен из строя, так как это было с сайтами Президента, МВД, и другими сайтами государственных институтов.

"Молодежь у нас прекрасная, она продвинута. Многим политикам их трудно понять, но надо понять и отдать должное. Я продемонстрирую такой эгоизм, за который меня могут критиковать, и поблагодарю хакеров, за то, что они не нападают на информационные ресурсы Верховной Рады Украины. Они понимают, очевидно, что не надо разрушать эту среду демократии", - заявил Литвин в эфире 5 канала.

Напомним, после прекращения 31 января Министерством внутренних дел работы файлообменного ресурса EX.UA перестал работать сайт МВД. Позже стало известно, что сайт Президента Украины Виктора Януковича также работает с перебоями.

Корреспондент