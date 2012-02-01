Нацсовет: Украина стала ближе к цифровому телевидению

Украина завершила первый этап перехода от аналогового к цифровому телевидению.

Об этом заявил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимир МАНЖОСОВ на пресс-конференции «Результаты проверки выполнения лицензионных условий по созданию сети цифрового эфирного телевидения в Украине компанией «Зеонбуд» 31 января.

Как сообщает ТСН, по словам представителей Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, проверка подтвердила успешное завершение первого этапа – сеть развернута на территории всей страны и уже передает цифровой сигнал 22 телекомпаний в тестовом режиме. Сигнал с эфира принимается качественно и стабильно, что было продемонстрировано на установленном мониторе.

По словам В.МАНЖОСОВА, компания "Зеонбуд", несмотря на бытовавший в обществе скепсис, фактически за 11 месяцев выполнила все взятые на себя обязательства, построив, к тому же, самую крупную в Европе сеть цифрового эфирного вещания.

«664 передатчика на 166 передающих станциях обеспечивают круглосуточное вещание 4 национальных мультиплексов. Сеть технически полностью готова к вещанию в формате как стандартного, так и высокого качества. Основное внимание уделяется надежности работы оборудования. Многие системы продублированы, а также осуществляется постоянный мониторинг качества входящего и выходящего сигнала на всех передающих станциях», - поделился подробностями генеральный директор ТОВ «Зеонбуд» Виктор ГАЛИЧ.

Он также добавил, что, благодаря взаимодействию с Концерном РРТ и Украинским государственным центром радиочастот, удалось решить и такую важную проблему, как обеспечение «мирного» сосуществования аналогового и цифрового вещания, учитывая сложность распределения частот.

Общий объем инвестиций компании в проект составил 134 млн долларов США.

«Таким образом, можно говорить о завершении первого важного этапа перехода Украины к цифровому телевидению. Впрочем, окончательное внедрение цифры в украинском телеэфире состоится тогда, когда каждый наш соотечественник сможет беспрепятственно пользоваться этой новейшей и качественной услугой», - отметил председатель Национального совета.

Как известно, государство обязалось обеспечить возможность для граждан Украины принимать цифровой сигнал бесплатно. В то же время, переход на новое качество вещания потребует от населения определенных разовых затрат на приобретение приемников-декодеров сигнала или так называемых сет-топ-боксов.

Как сообщил председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию Александр КУРДИНОВИЧ, для малообеспеченных домохозяйств предусмотрена государственная помощь. В государственном бюджете Украины на 2012 год уже выделено на эти цели 350 млн. 120 тыс. грн. Этих средств хватит, чтобы обеспечить сет-топ-боксами более 800 тысяч семей. Еще 700 тысяч семей получат декодеры в следующем году.

Кроме того, в феврале в Украину поступит первая партия сет-топ-боксов количеством до 200 тыс. шт. для свободной продажи всем желающим. Его стоимость составит около 400 грн. А.КУРДИНОВИЧ также выразил уверенность в том, что государство с целью удешевления сет-топ-боксов рассмотрит возможность отмены ввозной пошлины.