В МВД признали, что почти половина их компьютеров - с крадеными программами

В МВД Украины заверяют, что с 2006 года не закупают компьютеры с нелицензионным программным обеспечением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Сергей ЛЕБИДЬ.

По его словам, компания «Майкрософт» на протяжении нескольких лет ведет переговоры с органами государственной власти о легализации компьютерного программного обеспечения с правообладателем.

В свою очередь, начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК сообщил, что с 2006 года МВД не закупает компьютеры с нелицензионным программным обеспечением.

«С 2006 года ни один компьютер не был куплен по тендерным закупкам без лицензионного программного обеспечения. Это условие проведения тендера», - сказал он.

В то же время он признал, что есть определенный процент компьютеров, которые на данный момент имеют нелицензионное программное обеспечение. По словам В.ПОЛИЩУКА, это приблизительно 47%.