Дочь Тимошенко в США: что поставлено на карту?

В рамках визита в Вашингтон дочь бывшего премьер-министра Украины, лидера оппозиционной партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО Евгения встретится с рядом американских чиновников и политиков.

Как сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, Е.ТИМОШЕНКО находится в США вместе с заместителем председателя партии "Батьківщина", бывшим вице-премьер-министром Украины Григорием НЕМЫРЕЙ.

В частности, во время визита в Соединенные Штаты с 31 января по 3 февраля Е.ТИМОШЕНКО примет участие в слушаниях подкомитета по европейским делам Комитета иностранных дел Сената США.

На слушания на тему: "Украина на перепутье: что поставлено на карту для США и Европы?", которые состоятся 1 февраля под председательством сенатора Джин ШАХИН, также приглашены бывший посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР и исполнительный вице-президент Атлантического Совета Деймон ВИЛСОН.

Е.ТИМОШЕНКО также примет участие в Национальном молитвенном завтраке.