В деле Луценко, оказывается, есть «совершенно секретные» документы

Печерский районный суд Киева, в производстве которого находится уголовное дело об обвинении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, после ознакомления с материалами 23 тома дела перешел к рассмотрению 31, оставив вне поля зрения, таким образом, 6 томов, в которых содержатся данные относительно эпизода о продолжении оперативно-розыскного дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО, выделенных в отдельное производство.

Как передает корреспондент УНИАН, теперь судом исследуется 34 том дела.

Следует отметить также, что суд сегодня отложил рассмотрение 18 тома материалов дела, который содержит в себе документы с отметкой «совершенно секретно».