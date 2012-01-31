В деле Луценко, оказывается, есть «совершенно секретные» документы
17:38, 31 января 2012Политика
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6 томов об отравлении Ющенко отложили
Печерский районный суд Киева, в производстве которого находится уголовное дело об обвинении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, после ознакомления с материалами 23 тома дела перешел к рассмотрению 31, оставив вне поля зрения, таким образом, 6 томов, в которых содержатся данные относительно эпизода о продолжении оперативно-розыскного дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО, выделенных в отдельное производство.
Как передает корреспондент УНИАН, теперь судом исследуется 34 том дела.
Следует отметить также, что суд сегодня отложил рассмотрение 18 тома материалов дела, который содержит в себе документы с отметкой «совершенно секретно».
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