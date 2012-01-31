Луценко поздравил прокурора с бесплатной мультивизой в США

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что сегодня представитель государственного обвинения в суде прокурор Евгений ЗИНЧЕНКО получил «бесплатную» визу в США, куда он должен прибыть для дачи объяснений по поводу заявленного в американский суд иска в числе других представителей ГПУ, принявших решение о взятии экс-министра под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня после обеденного перерыва, обращаясь к Е.ЗИНЧЕНКО.

«Я поздравляю. Сегодня ты получил бесплатную и вне очереди мультивизу в США», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК попросил Ю.ЛУЦЕНКО объяснить о чем идет речь. На что последний отметил, что во время очередного технического перерыва группа народных депутатов вручила Е.ЗИНЧЕНКО исковое заявление экс-министра на незаконное содержание под стражей, и что такие же заявления сегодня получили из рук депутатов генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА, его первый заместитель Ренат КУЗЬМИН. При этом Ю.ЛУЦЕНКО выразил надежду, что в ближайшие дни такие документы получит и председатель следственной группы ГПУ Сергей ВОЙЧЕНКО, который возглавлял расследование уголовного дела, возбужденного против Ю.ЛУЦЕНКО.

После дачи этих объяснений суд продолжил знакомиться с материалами дела, перейдя к зачитыванию 21 тома.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО обратился в один из судов США по поводу своего незаконного задержания. «Да, я действительно подал иск в специализированный американский суд на должностных лиц Украины, ответственных за незаконное содержание меня под стражей, что нанесло тяжелые последствия моему здоровью», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО. Он объяснил, что суд, в который он подал иск, в отличие от Европейского суда по правам человека, рассматривает иск не к государству в целом, а к конкретным лицам.

Сегодня, 31 января, народные депутаты Владимир АРЬЕВ, Андрей ПАВЛОВСКИЙ и Юрий ГРЫМЧАК во время судебного заседания по делу Ю.ЛУЦЕНКО вручили прокурору Е.ЗИНЧЕНКО исковое заявление экс-министра, поданное им в американский суд. Настоящий документ предусматривает обязательную явку Е.ЗИНЧЕНКО в американский суд.