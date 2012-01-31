Пшонка грозит нардепам от оппозиции уголовной ответственностью

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что оппозиционные народные депутаты «настойчиво принуждали» генерального прокурора Виктора ПШОНКУ вмешаться в ход судебных процессов по делам экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего в.и.о министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В документе напоминается, что сегодня руководство Генеральной прокуратуры провело встречу с народными депутатами от оппозиции Андреем ПАВЛОВСКИМ, Еленой БОНДАРЕНКО, Владимиром АРЬЕВЫМ, Юрием ГРЫМЧАКОМ, Тарасом СТЕЦЬКИВЫМ.

«Во время этой встречи указанные народные депутаты настойчиво принуждали генерального прокурора вмешаться в ход судебных процессов Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО, что является прямым нарушением действующего украинского законодательства и влечет за собой уголовную ответственность», - заявляет Генпрокуратура.

При этом в ведомстве отметили, что «органы прокуратуры Украины стоят на страже законности, и не позволят народным депутатам и должностным лицам вызывающе нарушать требования действующих законов и вмешиваться в ход любых уголовных дел».

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных в тюрьму экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, бывшего в.и.о министра обороны В.ИВАЩЕНКО и экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

ПАСЕ призвала украинскую власть немедленно освободить Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО.

В то же время ПАСЕ призвала разрешить без предварительных условий провести обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, и в случае необходимости – предоставить разрешение на лечение независимыми медиками за пределами пенитенциарного заведения.

Сегодня, 31 января, оппозиционные народные депутаты встретились с руководством Генпрокуратуры. Они требовали от генерального прокурора В.ПШОНКИ предоставить им информацию о действиях Генпрокуратуры по выполнению резолюции ПАСЕ.

По результатам встречи руководитель пресс-службы ГПУ Юрий БОЙЧЕНКО сообщил, что руководство Генпрокуратуры проинформировало депутатов «о законности» криминального преследования Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что именно руководители ГПУ ответили народным депутатам на требование выполнить резолюцию ПАСЕ, руководитель пресс-службы уточнил, что генпрокурор Виктор ПШОНКА отметил, что «ни одним словом в резолюции ПАСЕ не прописаны слова «Генеральная прокуратура».

По его словам, что касается изменения мер пресечения в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, В.ИВАЩЕНКО, а также Ю.ТИМОШЕНКО, то только суды имеют полномочия решать эти вопросы, и только суды могут принимать решение об изменении меры пресечения.