Тимошенко из интернета узнала, что Ющенко зовёт её на четверг

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО планирует обсудить во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в четверг отказ представителей «Нашей Украины» в Центральной избирательной комиссии в регистрации инициативных групп по проведению всеукраинского референдума относительно новой редакции Конституции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сообщила на пресс-конференции в Черновцах, отметив при этом, что узнала о запланированной на четверг встрече с Президентом из Интернет-изданий.

Также Ю.ТИМОШЕНКО собирается обсудить с В.ЮЩЕНКО вопросы возможных фальсификаций на досрочных выборах, а также как не допустить конфликтов между НУ-НС и БЮТ в избирательный и послевыборный период.