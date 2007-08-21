Герман уверена, что Янукович надолго останется в памяти людей

Шансы на победу на досрочных выборах в Верховную Раду будут иметь политики-прагматики, а не те, кто апеллирует исключительно к чувствам избирателей.

Такое мнение высказала член Партии регионов Анна Герман, сообщает пресс-служба партии.

"Сейчас следует очень осторожно относиться к политикам, которые все пытаются свалить на других. Пришло время говорить о том, что ты можешь сделать, и отвечать за свои обещания", - заявила кандидат в депутаты.

По ее мнению, "в цене у избирателей на этих выборах будет, прежде всего, доброжелательность, которой так не хватает нынешним политикам".

"В цене будут не эмоции и не внешняя привлекательность, не то, как говорят и как улыбаются кандидаты. А то, что они реально способны сделать", - добавила она.

По мнению Герман, "шанс будут иметь политики-прагматики, которые будут думать и говорить о реальном будущем Украины и отдельного гражданина".

"Которые будут говорить с людьми, обращаясь не только к чувствам, но и к разуму. Эмоциональность в украинской политике уже уходит на второй план", - считает она.

"Безусловно, харизма политического лидера будет играть огромное значение. Я наблюдала многих политиков, которых создавали технологично, под выборы или под какие-либо политически проекты", - отметила Герман.

"В них вкладывали деньги, но проходили выборы и о таких "пластмассовых лидерах" забывали", - добавила она.

По мнению Герман, "харизматичный политик – это политик, который сам себя сделал, который естественен, за плечами которого вполне определенные переживания и даже драмы".

"Такой политик надолго остается и в памяти, и в сердцах людей. Таких политиков мало. На сегодняшний день среди таких политиков я бы, прежде всего, назвала Виктора Януковича", - добавила она.

Украинская правда