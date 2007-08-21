Балога переживает, что Янукович в святом месте будет думать о грешном

Торжества по случаю 16-й годовщины Независимости Украины, которые пройдут по всей стране, подтвердят единство украинского народа, его сплоченность вокруг ценностей общества и государства, считает руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам В.БАЛОГИ, глава государства Виктор ЮЩЕНКО убежден, что несмотря на проходящую избирательную кампанию в эти дни политики должны отказаться от взаимных критических выпадов и подтвердить преданность идеалам самостоятельности и суверенитета своей Родины.

Именно поэтому, сообщил В.БАЛОГА, программа праздничных мероприятий с участием Президента составлена так, чтобы в них приняли участие, в частности, и представители ведущих политических сил. «На молитву за Украину, которая прозвучит утром 24 августа в стенах Софийского собора, приглашены чиновники, выдающиеся общественные и культурные деятели, авторитетные философы и просветители, ученые, судьи, лидеры фракций Верховной Рады пятого созыва. Надеюсь, что и Виктор ЯНУКОВИЧ, и Юрий ЛУЦЕНКО, и Юлия ТИМОШЕНКО, и Андрей СТРИЖАК (председатель Конституционного Суда), и Владимир ШАПОВАЛ (председатель ЦИК) в Святой Софии будут думать не о выборах, а о светлой судьбе своей страны. Наверно, политики вознесут слова молитвы не за победу 30 сентября, а за лучшую будущность украинского народа».

Глава Секретариата Президента также сообщил, что центральное место в программе торжеств займет выступление В.ЮЩЕНКО на Софийской площади в Киеве. «Глава государства обратится к народу с посланием, мировоззренческие и государственные векторы которого выходят значительно дальше масштаба ближайшей перспективы. Президентские тезисы дадут политическим лидерам, которые будут слушать речь Виктора ЮЩЕНКО, хорошую почву для размышлений и действий во имя страны. В конечном итоге, День Независимости – это наш общий праздник, где партийные цвета не имеют значения», – сказал В.БАЛОГА.