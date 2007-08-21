Янукович вернулся в Киев
15:20, 21 августа 2007Политика
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Премьер встретился с Путиным
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил однодневный визит в Российскую Федерацию.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ посетил подмосковный город Жуковский, где на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2007» состоялась его встреча с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ и первым вице-премьер-министром РФ Сергеем ИВАНОВЫМ.
В.ЯНУКОВИЧ вернулся в Киев.
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