Янукович вернулся в Киев

Премьер встретился с Путиным

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил однодневный визит в Российскую Федерацию. Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ посетил подмосковный город Жуковский, где на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2007» состоялась его встреча с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ и первым вице-премьер-министром РФ Сергеем ИВАНОВЫМ. В.ЯНУКОВИЧ вернулся в Киев.

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