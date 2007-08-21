Гриценко обещает отменить в армии наряд по кухне
14:49, 21 августа 2007Политика
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Солдатам останутся стрельбы и полигоны
|Анатолий ГРИЦЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, по данным министра, на сегодняшний день 170 воинских частей уже перешли на новую систему организации питания, в течение месяца перейдет еще 70 воинских частей. До конца года, заверил А.ГРИЦЕНКО, в Вооруженных силах будет новая система организации питания – «без наряда по кухне, без отвлечения наших солдат от их основных задач – стрельб и полигонов».
Как сообщал УНИАН, по инициативе А.ГРИЦЕНКО воинским частям было дано разрешение заключать с коммерческими структурами договор, в соответствии с которым они берут обязательство организовывать весь комплекс питания солдата, а оборонное ведомство платит за это.
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