У Януковича тайно мечтают уволить Рудьковского?

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ не соответствует занимаемой должности, и вместо решения неотложных вопросов железной дороги пытается решать имущественные вопросы. Об этом он сказал сегодня журналистам в Запорожье.

«По моему мнению, этот человек не на своем месте. Я уверен, если провести анонимное анкетирование среди членов правительства, то если не 100%, так, возможно, 95% - он за себя проголосует – поддержат такую позицию», - сказал А.ГРИЦЕНКО. При этом он выразил уверенность, что и премьер-министр поддержит такую позицию.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что одной из причин, почему он не может уйти в отпуск на все время избирательной кампании, кроме контроля за военными учениями, существует необходимость его присутствия на заседании правительства, потому что есть попытки «реализовать имущественные интересы».

«Почему-то того же министра РУДЬКОВСКОГО интересует меньше железная дорога, а интересует большее имущество», - сказал А.ГРИЦЕНКО. По словам министра, на последнем заседании правительства он заявил, что недопустимым, когда без надлежащей подготовки на рассмотрение правительства выносятся важные имущественные вопросы.

«Например, один из министров, очень похожий на Николая РУДЬКОВСКОГО, который за два дня до заседания правительства внес на согласование проект документа, в соответствии с которым он предлагает, говоря неправду, забрать имущество, которое принадлежит авиационной бригаде в Борисполе и украинской авиатранспортной компании, которая есть в составе Министерства обороны, передать господину РУДЬКОВСКОМУ», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По словам министра обороны, в этом обращении на имя вице-премьера, «очень похожего» на Андрея КЛЮЕВА, отмечается, что Минобороны выводит эту бригаду из Борисполя, поэтому все нужно безотлагательно отдать Минтрансу.

«Это не правда. Эта бригада будет в Борисполе», - отметил министр обороны, добавив, что в этом обращении Н.РУДЬКОВСКИЙ предлагает согласовать этот документ в очень короткие сроки. “Но это не удалось сделать, и не удастся”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.

«Пусть он (Н.РУДЬКОВСКИЙ) лучше занимается железной дорогой и надежностью транспортных перевозок», - добавил он.

А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что, несмотря на неоднократные обращения Президента разобраться, почему в Украине больше поездов «идет под откос», чем в некоторые периоды Великой Отечественной войны, не было ни отчета министра транспорта и связи, ни заслушивания на заседании правительства.