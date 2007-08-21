Янукович с Путиным договорились объединить усилия

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Владимир ПУТИН на встрече на международном авиакосмическом салоне «МАКС-2007» в подмосковном Жуковском обсудили вопросы самолетостроения и двустороннего экономического сотрудничества

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для журналистов В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в ходе встречи была детально обсуждена тема самолетостроения, в частности, пути осуществления совместной политики, поскольку стороны четко понимают, что на сегодняшний день объединенными усилиями Украина и Россия могут строить целый ряд перспективных моделей самолетов и быть конкурентоспособными на мировых рынках.

«Это вопрос главный, который мы обсуждали. Мы понимали, что нам нужно объединять усилия в тех направлениях и на уровне тех предприятий, которые сегодня могут сделать конкретный рывок в области авиастроения как с украинской, так и с российской стороны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что в ходе встречи обсуждались и вопросы экономического сотрудничества, в частности, проблемы, существующие на сегодняшний день между двумя странами.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, стороны отметили рост товарооборота между Украиной и Россией в 2007 году на уровне 32%. «Растет украинский експорт, и в этом году позитивное сальдо торгового баланса мы постепенно выравниваем в торгово-экономических отношениях с Россией. До этого, конечно, был очень большой перекос», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы топливно-энергетического комплекса, в частности, пути обеспечения устойчивой работы энергосистем и транзит нефти и газа в Европу.