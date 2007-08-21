Дети Шухевича подадут в суд на Януковича, Табачника и Симоненко

Президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Аскольд ЛОЗИНСКИЙ намерен инициировать подачу иска в Европейский суд по правам человека против лидера Компартии Украины Петра СИМОНЕНКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и вице-премьера Дмитрия ТАБАЧНИКА за клевету в отношении командующего ОУН-УПА Романа Шухевича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛОЗИНСКИЙ заявил сегодня в Донецке на общем сборе совета директоров ВКУ.

А.ЛОЗИНСКИЙ напомнил, что после того, как Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея Р.Шухевича, П.СИМОНЕНКО заявил, что Украина не должна чтить память человека, получившего из рук Гитлера два "Железных креста". Подобные обвинения в адрес Р.Шухевича в интервью газете "День" высказал и вице-премьер Д.ТАБАЧНИК, от метил А.ЛОЗИНСКИЙ.

Он сообщил, что обратился в Национальную академию наук Украины, где ему подтвердили, что никаких наград от фашистов, и тем более от Гитлера Р.Шухевич не получал. А.ЛОЗИНСКИЙ добавил, что расценивает заявления П.СИМОНЕНКО и Д.ТАБАЧНИКА как клевету и осквернение памяти командира ОУН-УПА.

По словам А.ЛОЗИНСКОГО, поскольку Д.ТАБАЧНИК является правительственным чиновником, судебный иск будет касаться всего Кабинета министров и его главы В.ЯНУКОВИЧА.

А.ЛОЗИНСКИЙ также указал, что он лишь инициирует подачу иска, но подан он будет от имени детей Р.Шухевича - Юрия и Марии ШУХЕВИЧЕЙ.

Кроме того, А.ЛОЗИНСКИЙ намерен подать два иска против России. Первый иск будет касаться факта убийства украинских активистов в Иваново, Туле и Владивостоке. Второй иск - отказа России зарегистрировать на своей территории Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую греко-католическую церковь.

"Нам нужно над этим поработать. Мы иногда довольно жалкие, но очень хорошие, добрые люди. Нужно быть иногда евреями, и в этом случае нужно добиваться своих прав всеми возможными способами", - аргументировал А.ЛОЗИНСКИЙ.