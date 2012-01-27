Попов хочет от строителей новых рекордов

Киевская власть обещает максимально способствовать решению всех проблемных вопросов градостроителей, чтобы усилить достигнутую на сегодня тенденцию строительства.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр ПОПОВ во время совещания с представителями строительной отрасли.

По словам О.Попова, в 2011 г. Киеву удалось не только возродить строительство, но и установить новый рекорд по количеству построенного. В прошлом году столица ввела в эксплуатацию 1 миллион 501 тыс. метров квадратных жилья.

«Мы готовы решить все проблемные вопросы строительной отрасли, чтобы город стабильно развивался», - сказал О.Попов.

Он сообщил, что в прошлом году сданы в эксплуатацию 22 учебно-воспитательных заведения и построено 69 амбулаторий семейной медицины. Кроме того, на протяжении 2011 года в Киеве заработали транспортные решения возле станции метро «Днепр» и на примыкании просп. Науки к Столичному шоссе. Построена станция метро «Выставочный центр», а также 70 км. инженерных сетей, отремонтирован 26 фонтанов и начата программа реконструкции парков и скверов в каждом районе столицы.

Александр ПОПОВ также заметил, что город будет развиваться исключительно с учетом интересов жителей, которые обязательно найдут отображение в Генеральном плане города.

«Все пожелания жителей относительно последующей перестройки столицы найдут отображение в Генеральном плане города. После общественного обсуждения Генплана он будет вынесен на суд жителей путем проведения местного референдума», – прибавил председатель КГГА.

Он также напомнил, что Стратегией развития Киева до 2025 года определенно, что в среднем столичные предприятия планируют выйти на строительство 2 млн. кв. г. жилья на год.

«Кроме того, мы готовим большой пакет инвестиционных предложений на Киевский инвестиционный форум. Теперь имеем сформированные инвестиционные предложения на сумму 51 млрд. грн. Думаю, инвестфорум завершится для нас заключением выгодных соглашений и договоренностей с инвесторами, а следовательно, уже в ближайшие годы в Киеве появятся новые инфраструктурные обьекты», – отметил лидер КГГА.