ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоена состоянием здоровья заключенных в тюрьму бывших членов правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, одобренной сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

За резолюцию проголосовали 69 депутатов, против - 8, воздержались - 14.

“Ассамблея обеспокоена сообщением, что здоровье бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО, которые находятся в предварительном заключении, стремительно ухудшается, и что обоим необходимо медицинское лечение за пределами тюремной системы”, - говорится в документе.

В связи с чем в резолюции выражается призыв освободить этих лиц в ожидании суда, по крайней мере, по гуманитарным причинам.

Депутаты также выразили обеспокоенность ухудшением здоровья бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, и призвали власть разрешить без оговорок проведение медицинского обследования и, при необходимости, предоставление лечения независимыми врачами не из тюремной службы.