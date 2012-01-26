Регионал: дочери Тимошенко нужно еще дорасти до приема в Белом доме

Евгении Тимошенко нужно еще дорасти до уровня личного приема у американского президента. Такой вывод делает народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов, прочитав новость о том, что дочь экс-премьера позавтракает с американским президентом.

"Симпатики экс-премьера ехидно потерли руками: уж президент США так точно сможет «нагнуть» украинскую власть и убедить в необходимости освободить осужденную украинским судом Юлию Владимировну", - цитирует нардепа пресс-служба Партии регионов.

"Послушав Женю, в голове непосвященного в тонкости политической кухни обывателя может нарисоваться вполне достойная картинка: президент США садится завтракать с доселе неизвестной ему девушкой и начинает беседовать о том, как плохо и тоскливо живется в Украине политикам, обвиненным в тяжком экономическом преступлении…

На самом деле все гораздо сложнее. Ежегодно в начале февраля по инициативе негосударственной общественной организации The Fellowship Foundation в США проводится Национальный молитвенный завтрак. Так вот, список украинских гостей, приглашенных принять в нем участие, уже известен украинским журналистам: ни малейшего упоминания о дочери экс-премьера Украины там нет в помине. Кстати, в свое время в нем принимали участие такие уважаемые государственные деятели, как король Иордании Абдулла Второй, премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто. Соответствует ли уровень Жени Тимошенко уровню перечисленных политиков? Ответ вполне очевиден", - считает регионал.

"Очевиден и тот факт, что президент США вряд ли бы сел за один стол с дочерью человека, который на протяжении многих лет осуществлял функции «правой руки» у Павла Ивановича Лазаренко. Не лишним будет напомнить, что последний по решению американской Фемиды был удостоен длительной отсидки за железными прутьями за финансовые преступления и отмывание денег", - подытожывает Лукьянов.