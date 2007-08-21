Гриценко пока не видит оснований обвинять Балогу

Представитель блока "Наша Украина - Народная Самооборона", министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что глава Секретариата Президента Украины, руководитель избирательного штаба блока НУ-НС Виктор БАЛОГА не использует административный ресурс.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня в эфире телеканала “1+1”.

"Я не вижу пока оснований, чтобы обвинять председателя штаба в использовании админресурса", - заявил А.ГРИЦЕНКО.

"Я могу сказать, что БАЛОГА, как и другие члены Секретариата, отказался быть в списке, и этим принял сильное решение", - цитирует А.ГРИЦЕНКО “Украинская правда”.

Отвечая на вопрос, пойдет ли В.БАЛОГА в предвыборный отпуск, А.ГРИЦЕНКО отметил: "Теперь, когда Президент вернулся из отпуска, БАЛОГА как и премьер, вице-премьеры, и члены правительства, которые есть в списках или работают в штабах, определится сам, посоветовавшись с Президентом".