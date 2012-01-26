Завтра в Давосе Украина и Азербайджан подпишут газовое соглашение

Завтра будет подписано соглашение между Украиной и Азербайджаном о поставках сжиженного газа.

Об этом пишет газета «Сегодня».

В частности, в пятницу в Давосе (Швейцария) в присутствии президентов двух стран ожидается подписание документа о поставках в Украину 5 млрд. кубов азербайджанского сжиженного газа в год.

От Украины договор должен скрепить подписью министр энергетики Юрий БОЙКО, с азербайджанской — его коллега Натиг АЛИЕВ.

Как сообщалось, 25-27 января 2012 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пребывает с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации, где принимает участие в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.

Справка УНИАН. В начале 2011 года в Давосе Украина и Азербайджан подписали два двусторонних документа относительно сотрудничества в энергетической сфере, в частности, относительно транспортировки азербайджанской нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» и поставок сжиженного газа из Азербайджана в Украину.