Мартынюк: союз Ющенко и Януковича неестественен, но возможен, но ненадолго

Кандидат в народные депутаты от Коммунистической партии Украины Адам МАРТЫНЮК считает, что союз между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ возможен, но без коммунистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с избирателями в Черновцах.

«Союз между ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ возможен, но без коммунистов. Если по результатам досрочных парламентских выборов ЮЩЕНКО пойдет на создание коалиции с ЯНУКОВИЧЕМ – там коммунистов не будет, поскольку им нечего делать в такой коалиции», - подчеркнул А.МАРТЫНЮК.

В то же время он считает, что коалиция НУ-НС с Партией регионов просуществует недолго, поскольку она по своей сути неестественна – как объединение ужа и ежа.

А.МАРТЫНЮК заявил, что коммунисты верят в то, что на досрочных парламентских выборах они, безусловно, пройдут в парламент с лучшими результатами, и надеются, что туда попадут также социалисты, а большинство получит Партия регионов. А.МАРТЫНЮК не сомневается в том, что коммунисты и “регионалы” получат по меньшей мере 230-240 мандатов.

По мнению А.МАРТЫНЮКА, именно Партия регионов, КПУ и СПУ создадут в ВР нового созыва устойчивое парламентское большинство и сформируют правительство.