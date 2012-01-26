ПАСЕ потребует освободить Луценко и Иващенко

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня проведет дискуссию по резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине", где в частности предложено изъять из Уголовного кодекса статью, по которой осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко.

В проекте резолюции ассамблея также "выражает озабоченность начатым на основании указанных статей уголовным преследованием ряда бывших членов правительства, включая главу МВД Юрия Луценко, и.о. министра обороны Валерия Иващенко и первого замминистра юстиции Евгения Корнийчука, а также премьер-министра Юлии Тимошенко".

ПАСЕ считает, что эти статьи допускают уголовную ответственность за принятие политических решений, "что противоречит принципу верховенства права и является недопустимым", в связи с чем их предлагается отменить и разграничить политическую и уголовную ответственность введением соответствующих международных стандартов.

Отдельно Ассамблея уделяет внимание судебной системе. Резолюция констатирует, что"действующая процедура назначения судей подрывает независимость судебной системы", что необходимо "отменить или сократить пятилетний испытательный срок для судей и исключить Верховную Раду из процесса их назначения". При этом "судьи, находящиеся на испытательном сроке, не могут председательствовать при рассмотрении политически чувствительных или сложных дел".

Состав Высшего совета юстиции подрывает независимость судебной системы, говорится в резолюции. В связи с этим предлагается исключить из совета представителей ВР, Президента и прокуратуры.

Ассамблея выразила обеспокоенность состоянием здоровья Луценко и Иващенко, которым "требуется медицинская помощь вне пенитенциарной системы". ПАСЕ предлагает "незамедлительно освободить обоих по гуманитарным соображениям вплоть до завершения их судебного процесса".