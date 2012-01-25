Защита Мельниченко подаст кассацию

Сторона бывшего майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО будет подавать кассационную жалобу на решение Апелляционного суда города Киева, который подтвердил законность постановления суда первой инстанции об отмене постановления первого заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ по подозрению в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО.

“Нами однозначно будет подана кассационная жалоба на судебное решение Апелляционного суда г. Киева по делу КУЧМЫ Л.Д.» и нашей стороной будут приняты все возможные меры с целью установления истины как по делу Гонгадзе, так и по делу КУЧМЫ Л.Д.», - сказал он.

Он напомнил, что 20 января Апелляционный суд Киева оставил в силе постановление Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2011 года по этому делу.

«Украинская Фемида» в очередной раз продемонстрировала всему миру, что она именно «украинская», потому что в других странах, где действительно господствует верховенство права, есть независимый и справедливый суд…», - сказал адвокат.

По словам Н.НЕДИЛЬКО, судебные процессы и решения как Печерского райсуда Киева, так и Апелляционного суду Киева по делу Л.КУЧМЫ являются яркими примерами того, какими не должны быть судебные процессы и принятые по их результатам судебные решения в Украине.

Адвокат отметил, что снятие в судебном порядке обвинения с Л.КУЧМЫ в причастности его к убийству журналиста затягивает расследование дела Гонгадзе еще на долгие годы, поскольку официально досудебным следствием не установлены заказчики убийства. “Наша сторона считает, что если бы не существовал заказ и не был отдан преступный приказ на убийство журналиста Георгия Гонгадзе - Юрий Кравченко и Георгий Гонгадзе были бы живы”, - отметил он.

По словам адвоката, обвинение защитниками Л.КУЧМЫ Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в фальсификации предоставленных им органам досудебного следствия аудиозаписей разговоров экс-президента не выдерживают никакой критики. Н.НЕДИЛЬКО напомнил, что по уголовному делу, возбужденному в отношении Л.КУЧМЫ, содержатся заключения фоноскопических экспертиз пленок, которыми установлено отсутствие их фальсификаций и монтажа.

Как известно, уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ было возбуждено 21 марта 2011 года по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 г.).

13 декабря Печерский райсуд Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела и отменил соответствующее постановление Генпрокуратуры.

19 декабря Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на это решение.

Апелляционный суд Киева 20 января 2012 года оставил в силе решение Печерского райсуда о незаконности возбуждения Генпрокуратурой дела в отношении Л.КУЧМЫ.