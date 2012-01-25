Грищенко заверил генсека СЕ, что Тимошенко предлагают лучшее лечение

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заверил Генерального секретаря Совета Европы Торбйорна ЯГЛЕНДА, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказалась от лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО сообщил сегодня журналистам после встречи с генсеком СЕ в Страсбурге.

«ТИМОШЕНКО было предложено самое лучшее возможное медицинское лечение, однако она отказалась по известным только ей причинам», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он также отметил, что сейчас рассматриваются вопросы о возможности привлечения иностранных врачей.

В свою очередь, Т.ЯГЛЕНД сообщил, что получил заверение от украинского министра в том, что к Ю.ТИМОШЕНКО не применяют пытки.

Он также отметил, что дело в отношении бывшего украинского премьера вызывает обеспокоенность в Совете Европы, о чем свидетельствует тот факт, что оно обсуждается на каждом заседании Комитета министров Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, К.ГРИЩЕНКО прибыл сегодня с визитом в Страсбург, где проходит сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в ходе которого запланировано принятие резолюции относительно выполнения Украиной обязательств перед СЕ.

Сегодня К.ГРИЩЕНКО уже провел встречи с группой европейских демократов и новоизбранным Президентом ПАСЕ Жан-Клодом МИНЬОНОМ.

Кроме того, запланированы встречи К.ГРИЩЕНКО с содокладчиками ПАСЕ по Украине и представителями других политических групп в Ассамблее.