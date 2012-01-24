Власенко отрицает, что для Тимошенко ищут «правильных» врачей в Израиле

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО отрицает информацию о том, что соратники его подзащитной ищут израильских врачей для обследования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня под стенами Качановской колонии в Харькове.

"Это прямая ложь. Я, честно говоря, был лучшего мнения о Евгении БЛАЖИВСКОМ. Я его очень давно знаю. Господин Евгений мне казался порядочным человеком, а оказался простым лгуном”, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, подобное заявление было сделано для того, чтобы отвлечь общество от абсурдных обвинений, выдвинутых против Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, 23 января в эфире телеканала ICTV от одного из журналистов прозвучала информация о том, что дочь Ю.ТИМОШЕНКО и Александр ТУРЧИНОВ были в Израиле и получили от местных врачей заверения, что поставят “правильный диагноз”, если их допустят к экс-главе правительства. Со своей стороны заместитель Генпрокурора Е.БЛАЖИВСКИЙ отметил, что, действительно, такая информация есть.