В суде над Луценко Вовк устроил избу-читальню
18:34, 24 января 2012Политика
2209 0
Практиковались 5 часов
Печерский районный суд Киева 26 января в 9.05 продолжит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, о решении объявить перерыв в судебном заседании сообщил сегодня в 18.00 (после окончания официального рабочего дня в суде) председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.
Начиная с 14.00 и до конца судебного заседания было зачитано более 20 из почти 40 протоколов допроса свидетелей, которые давали показания во время досудебного следствия в Генеральной прокуратуре и которые заявили, что в силу разных причин и обстоятельств не могут присутствовать на судебном заседании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter