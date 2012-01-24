В суде над Луценко Вовк устроил избу-читальню

Печерский районный суд Киева 26 января в 9.05 продолжит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, о решении объявить перерыв в судебном заседании сообщил сегодня в 18.00 (после окончания официального рабочего дня в суде) председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Начиная с 14.00 и до конца судебного заседания было зачитано более 20 из почти 40 протоколов допроса свидетелей, которые давали показания во время досудебного следствия в Генеральной прокуратуре и которые заявили, что в силу разных причин и обстоятельств не могут присутствовать на судебном заседании.