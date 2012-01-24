Тимошенко прописали таблетки «с потолка»?

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии Харькова, начала принимать лекарства, назначенные комиссией Министерства здравоохранения Украины.

Такую информацию подтвердили корреспонденту УНИАН в Управлении государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области со ссылкой на начальника сектора здравоохранения облуправления пенитенциарной службы Дмитрия КУРУШИНА.

По данным Д.КУРУШИНА, Ю.ТИМОШЕНКО начала прием назначенных лекарств со вчерашнего дня, но и в дальнейшем отказывается от медосмотров комиссией врачей Минздрава Украины.