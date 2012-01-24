Королевская подпишет Соглашение о совместных действиях оппозиции

Лидер Украинской социал-демократической партии Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что партия подпишет Соглашение о совместных действиях объединенной оппозиции Украины. Об этом лидер УСДП сообщила в эфире «Свободы слова» на ICTV.

Она сказала, что передала лидеру партии «Фронт Змин» Арсению ЯЦЕНЮКУ текст соответствующего решения Политсовета.

Отвечая на вопрос ведущего «Свободы слова» Андрея КУЛИКОВА, подписала ли она Соглашение оппозиции или только поддержала, Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила: «Я передала А.ЯЦЕНЮКУ письмо: согласно решению Политического совета партии, мы полностью поддерживаем Соглашение о совместных действиях объединенной оппозиции Украине и подписываем его».

Вместе с тем, политик отметила, что оппозиции необходимо внимательно отнестись к призыву Юлии ТИМОШЕНКО об объединении в единый список на выборах-2012. «Первый очень важный шаг уже был сделан на Софийской площади, когда оппозиционные партии, несмотря на все провокации и амбиции, показали, что способны сесть за стол переговоров, способны договариваться и обсуждать единые цели избирательной кампании 2012 года, - подчеркнула политик. - Результатом этого стало подписание соглашения».

Вторым шагом, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, должно стать объединение самой оппозиции с народом. «Сегодня главная задача - объединившись между собой, объединиться с народом Украины. 22 января, в День Соборности Украины, я подписала с гражданскими лидерами Манифест гражданской солидарности, главная цель которого - вовлечение общественных движений в политический процесс. Этим манифестом мы показали, что победить правящий режим можно, только завоевав доверие и поддержку людей. Сегодня ни одна политическая сила сама по себе не способна ни защитить Ю.ТИМОШЕНКО, ни решить проблемы людей, ни защитить Украину», - убеждена народный депутат.

Третий шаг объединенной оппозиции - единый план развития страны, который будет доступен и понятен гражданам. «За основу необходимо взять «Дорожную карту европеизации», предложенную Ю.ТИМОШЕНКО. Получив 300 голосов в парламенте, мы должны предложить модель правительства XXI века - профессионального и компетентного», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она подчеркнула, что сейчас объединенная оппозиция должна предъявить власти ультиматум - освобождение политических заключенных. «Мы обязаны предъявить этой власти ультиматум - свободу Юлии ТИМОШЕНКО и Юрию ЛУЦЕНКО. Это главнейшая задача. Решив ее, мы покажем людям, что способны достигать поставленных целей. Только действиями, а не декларациями, мы сможем завоевать доверие людей», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«У нас будет одна победа на всех, и у нас будет одно поражение на всех. Поэтому мы должны сделать все, чтобы оппозицию в парламенте представляли лучшие из лучших», - подчеркивает лидер УСДП.

Напомним, 20 января 2012 Политсовет Украинской социал-демократической партии принял решение поддержать Соглашение о совместных действиях объединенной оппозиции Украины и уполномочил лидера партии Н.КОРОЛЕВСКУЮ его подписать.