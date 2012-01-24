Прокуратура возьмется за 75-летнего свекра Тимошенко

Апелляционный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре преследовать Геннадия ТИМОШЕНКО и Антонину БОЛЮРУ по делам ЕЭСУ, несмотря на решение двух палат Верховного Суда Украины от 2005 года об их невиновности. Об этом сообщил журналистам адвокат Г.ТИМОШЕНКО и А.БОЛЮРЫ Любомир ДРОЗДОВСКИЙ после судебного заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат рассказал, что Апелляционный суд Киева сегодня отказал защите Г.ТИМОШЕНКО и А.БОЛЮРЫ, обжаловавшей постановление Шевченковского райсуда Киева, которым прокуратуре продолжили до почти 7 лет срок кассационного обжалования предыдущих судебных решений, которые признавали А.БОЛЮРУ и Г.ТИМОШЕНКО невиновными и доказывали безосновательность всех возбужденных в отношении них криминальных дел.

«Практически через семь лет после решения Верховного Суда Генпрокуратура обратилась в Шевченковский райсуд, и Шевченковский райсуд возобновил прокуратуре срок для представления кассационной жалобы, который составляет три месяца, и на указанное постановление суда нами была подана апелляционная жалоба», - сообщил Л.ДРОЗДОВСКИЙ.

«Но, несмотря на то, что мы обжаловали это в апелляционном порядке, опережая время, Высший специализированный суд рассмотрел кассационную жалобу Генпрокуратуры и изменил основания закрытия уголовного дела в связи с отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления на закрытие уголовного дела за давностью», - сказал адвокат.

По словам Л.ДРОЗДОВСКОГО, такое решение суда дает возможность силовым структурам продолжать расследование по делу ЕЭСУ «и оказывать политическое давление на Юлию ТИМОШЕНКО через ее родственников и близких».

«Мы понимаем, что принятые ранее судебные решения уже привели к тому, что мужу Ю.ТИМОШЕНКО пришлось просить убежище в других странах», - подчеркнул он.

«Сегодняшнее решение суда доказывает то, что получить в украинских судах мотивированные решения по политическим делам практически невозможно», - добавил адвокат.

По его мнению, сегодняшним решением «власть и силовые структуры хотят дожать Ю.ТИМОШЕНКО через уголовные дела в отношении ее свекра Геннадия ТИМОШЕНКО».

Как отметил адвокат, Г.ТИМОШЕНКО – «человек преклонного возраста, ему уже 75 лет и он является инвалидом 1-й группы, у него тяжелое состояние здоровья. Инвалидность он получил в 2004 году, находясь в СИЗО по сфабрикованным обвинениям».

Л.ДРОЗДОВСКИЙ считает, что «использовать ближайшее окружение для политического давления - наиболее аморально».

Адвокат также сообщил, что защита будет добиваться того, чтобы уголовные дела, возбужденные в отношении Г.ТИМОШЕНКО и А.БОЛЮРЫ, были закрыты «на основании их невиновности, что было уже доказано решениями Верховного Суда в 2005 году».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2004 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о закрытии уголовных дел в отношении руководителей корпорации «Единые энергетические системы Украины» Г.ТИМОШЕНКО и А.БОЛЮРЫ.

В январе 2005 года Генеральная прокуратура Украины закрыла все уголовные дела, возбужденные в 1996 году в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и руководителей корпорации "Единые энергетические системы Украины" Александра ТИМОШЕНКО, Г.ТИМОШЕНКО, А.БОЛЮРЫ, Евгения ШАГО и Лидии СОКОЛЬЧЕНКО.

19 ноября 2005 года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что 18 ноября 2005 г. Верховный Суд Украины при участии 46 судей вынес постановление, что уголовные дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и ее семьи, а также бывших руководителей ЕЭСУ Е.ШАГО, А.БОЛЮРЫ и Л.СОКОЛЬЧЕНКО, «в части обвинений» закрыты согласно законодательству – «в связи с отсутствием состава преступления». Она отметила, что все права этих людей восстановлены. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это были наглые политические репрессии.

Однако осенью 2011 года Генеральная прокуратура обжаловала решение Шевченковского райсуда Киева от 2004 года о закрытии уголовных дел в отношении Г.ТИМОШЕНКО и А.БОЛЮРЫ.

17 ноября 2011 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал незаконным закрытие уголовного дела в 2004 году, возбужденного в отношении Г.ТИМОШЕНКО и А.БОЛЮРЫ, но закрыл производство по делу в связи с окончанием срока давности. Как отмечается в постановлении, «кассационную жалобу заместителя генерального прокурора удовлетворить, постановление Шевченковского районного суда о закрытии уголовного дела по ст. 6 п. 2 отменить», закрыть дело в связи с окончанием срока давности.