Луценко рассказал Вовку, где находится его суд - «Именно там!»

После обеденного перерыва в Печерском районном суде Киева началось оглашение протоколов допросов более 35 свидетелей, которые были допрошены Генеральной прокуратурой на досудебном следствии по делу по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК заявил, что в суд поступили заявления от свидетелей, которые в силу своей занятости или иных причин не могут явиться на допрос, огласить их показания.

В ответ на эту информацию Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Это худшее нарушение, которое Вы допустили, потому что Ваш заказчик склоняет Вас принять незаконные решения и скорее закрыть это дело... Это абсолютное беззаконие! Почему эти свидетели не могут быть допрошены? Я предупреждаю, я не дам Вам возможности зачитывать показания свидетелей ... Говорите, не можете допросить - снимайте тогда их показания. Я заявляю ходатайство о повторном приглашении свидетелей. Если сегодня счет 87:0 в мою пользу (речь идет о 87 свидетелях, допрошенных по делу, которые дали показания в пользу Ю. ЛУЦЕНКО - УНИАН), он будет! Иначе это не суд, а судилище. Где суд? Сказать, где? Именно там!».

Однако суд решил продолжать обнародование протоколов допросов.