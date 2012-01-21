Чиновникам КГГА «светит» масштабное сокращение

Киевская городская государственная администрация в ближайшее время намерена сократить 40% чиновников. Это подтвердила в интервью "Зеркало недели. Украина" (№ 2) секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА. При этом она отрицает, что сделано это будет по указанию Администрации Президента.

«Действительно, такой проект решения будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний (Киевсовета). Но оптимизация структуры - это не инициатива Банковой, подобный раздел есть в Стратегии развития Киева», - сообщила она.

«Я сама, начиная работу, столкнулась с чрезмерным бюрократизмом в работе Киевсовета, поэтому понимаю желание ПОПОВА искоренить это явление в КГГА, заставить систему работать более четко и эффективно. Перед городом стоит важная задача - воплощение Стратегии развития Киева до 2025 года. Ее успешная реализация во многом зависит от профессиональной и слаженной работы городских властей. Я думаю, этот факт и заставил Александра Павловича (ПОПОВА) принять такое решение», - сказала Г.ГЕРЕГА.